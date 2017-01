POL-K: 170117-1-K Mit Messer Kiosk überfallen - Täter flüchtig

Köln (ots) - Ein Unbekannter hat am Montagabend (16. Januar) in Köln-Dellbrück einen Kiosk überfallen. Der Räuber bedrohte die Angestellte (29) mit einem Messer und erbeutete Bargeld sowie Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18.20 Uhr betrat der Mann das Geschäft an der Dellbrücker Hauptstraße. Dort bestellte er zunächst einige Waren. Noch während die 29-Jährige ihn bediente trat er hinter die Theke, bedrohte sie mit einem Messer und forderte Bargeld und Zigaretten.

Mit der Beute flüchtete er über die Dellbrücker Hauptstraße in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Er hat eine schmale Statur und trug einen Oberlippenbart. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen "Bauarbeiter"-Hose und hellen Handschuhen bekleidet. Unter einer Kapuze trug er zusätzlich eine Wintermütze.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich Dellbrücker Hauptstraße verdächtige Feststellungen gemacht oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (we)

