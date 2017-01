POL-K: 170116-3-K Einbrecher auf der Flucht festgenommen

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen (56) hat die Polizei Köln heute (16. Januar) in den frühen Morgenstunden einen Einbrecher (29) in der Innenstadt festgenommen.

Gegen 4.10 Uhr hörte der 56-Jährige in seiner Wohnung am Alter Markt verdächtige Geräusche. Der Aufmerksame ging in den Hausflur und bemerkte im Erdgeschoss einen Einbrecher, der sich gewaltsam Zutritt zu dem dortigen Kiosk verschafft hatte. Ohne zu zögern griff er zum Telefon und alarmierte die Polizei.

Als der Täter flüchtete, nahm der Zeuge die Verfolgung auf und machte den alarmierten Polizisten detaillierte Angaben zur Fluchtrichtung. Die hinzugerufenen Beamten rannten hinter dem Flüchtenden her und stellten ihn schließlich im Bereich der Frankenwerft - Festnahme! In den Taschen des Gestellten fanden die Uniformierten ein Funkgerät, ein Einhandmesser und eine Taschenlampe.

"Ich habe gesehen, wie noch zwei weitere Männer weggelaufen sind. Die sind an der Haltestelle Rathaus in die U-Bahn gerannt", erklärte eine weitere Anwohnerin (41) den Polizisten.

Der Festgenommene ist bereits einschlägig polizeibekannt. Er muss sich jetzt erneut in einem Verfahren wegen Einbruchs verantworten. Die Fahndung nach seinen beiden Komplizen läuft. (he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell