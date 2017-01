POL-K: 170115-1-K Bewaffneter Raubüberfall auf Pelzgeschäft - Zeugensuche

Köln (ots) - Am Freitagnachmittag (13. Januar) haben zwei Männer in Köln-Lindenthal ein Pelzgeschäft ausgeraubt. Mit der Beute flüchteten die Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen.

Gegen 17 Uhr betrat das Duo den Verkaufsraum auf der Dürener Straße. Zu diesem Zeitpunkt war nur die Geschäftsinhaberin (73) im Ladenlokal. Die Unbekannten griffen sich direkt mehre Pelze und beabsichtigen das Geschäft zu verlassen. Als die 73-Jährige die Unbekannten ansprach, sprühte einer der Männer der Besitzerin Tierabwehrspray in ihr Gesicht. Anschließend flüchteten die Räuber aus dem Laden. Die Geschäftsinhaberin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

Die Flüchtigen sind etwa 35 bis 45 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und haben graue, mittelkurze Haare. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Räuber einen dunkelblauen Parka.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat sich gegen 17 Uhr im Bereich der Dürener Straße in Lindenthal aufgehalten und die beiden Räuber vor oder nach der Tat gesehen? Wer kann Angaben zum Fluchtweg der Unbekannten machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bk)

