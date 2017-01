POL-K: 170114-1-K/BN/BAB LKW durchbricht Mittelschutzplanke

Köln (ots) - Am Freitagabend (13. Januar) hat ein Gefahrguttransporter auf der Bundesautobahn 3 eine Mittelschutzplanke durchbrochen. Der Fahrer verletzte sich schwer. Polizisten sperrten die A 3 zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen.

Gegen 21.25 Uhr war der Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug auf der A 3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Zwischen dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg und der Anschlussstelle Siebengebirge verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lkw und durchbrach die Mittelschutzplanke.

Der Lkw verlor circa 400 Liter Diesel. Die Ladung blieb unbeschädigt. Zeitweise sperrten Polizisten die A 3 in beide Fahrtrichtungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bleibt die A 3 in Richtung Frankfurt sowie die linke Spur Richtung Oberhausen an der Unfallstelle bis voraussichtlich 8 Uhr gesperrt. (bk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell