POL-K: 170113-2-K Pkw-Fahrerin (85) stößt mit Radfahrer zusammen - Zeugensuche

Unfallhergang unklar

Beim Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrrad ist am vergangenen Mittwoch (11. Januar) im Kölner Stadtteil Porz-Urbach der Zweiradfahrer (55) verletzt worden. Da die Beteiligten den Unfallhergang unterschiedlich schildern, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Gegen 17 Uhr befuhr der Radfahrer die Frankfurter Straße in Richtung Wahn. Von dieser wollte der 55-Jährige nach links in die Friedenstraße abbiegen, was er mittels Handzeichen ankündigte. Die Fahrerin (85) eines Ford Fiesta bemerkte dies offensichtlich zu spät. Sie setzte zum Überholen an und stieß dabei mit dem Zweiradfahrer zusammen. Beim folgenden Sturz auf die Straße brach sich der Radfahrer einen Arm.

Die Seniorin stieg daraufhin zunächst aus ihrem Fahrzeug aus und beschimpfte den Verletzten. Danach hob sie den abgerissenen Seitenspiegel ihres Pkw auf und entfernte sich mit dem Fahrzeug in Richtung Wahn, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zwei junge Männer eilten dem Radfahrer zur Hilfe und halfen ihm, aufzustehen.

Da die alte Dame eine andere Version des Unfallgeschehens schildert, sucht die Polizei Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben. Insbesondere die hilfsbereiten jungen Männer werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (lf)

