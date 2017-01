POL-K: 170112-6-LEV Frau in Gebüsch gezogen und Handy geraubt

Köln (ots) - Zeugensuche

Unbekannte Täter haben am gestrigen Abend (11. Januar) im Leverkusener Stadtteil Schlebusch eine Frau (45) in ein Gebüsch gezogen und ihr Handy geraubt. Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die 45-Jährige war gegen 21 Uhr an der Endhaltestelle "Schlebusch" aus einer Straßenbahn der KVB-Linie 4 ausgestiegen. Von dort machte sie sich über die Mülheimer Straße in nördliche Richtung zu Fuß auf den weiteren Heimweg.

Kurz vor Überquerung der Dhünn wurde die Frau gegen 21.20 Uhr plötzlich von fünf dunkelhäutigen Männern in ein Gebüsch gezogen. Einer der Täter versuchte, ihre Handtasche zu entreißen. Als dieses Vorhaben jedoch an der Gegenwehr des Opfers scheiterte, zogen die Räuber das Handy der Frau aus ihrer Jackentasche. Anschließend ließ das dunkel gekleidete Quintett von der 45-Jährigen ab und flüchtete fußläufig in Richtung der Straße "Dhünnberg".

Hinweise zu den Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (lf)

