POL-K: 170112-2-Bus der Kölner Verkehrsbetriebe beschossen - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Ein Linienbus der Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) ist am gestrigen Mittwochabend (11. Januar) gegen 23 Uhr von einem unbekannten Täter in Marienburg beschossen worden. Der Bus der Linie 132 befuhr die Bonner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt, als der Fahrer (53) in Höhe des Bayenthalgürtels einen lauten Knall im Heckbereich hörte.

Er hielt den Gelenkbus an und sah kurz darauf zwei Beschädigungen an einer Scheibe. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung stellte im Innenraum eine Metallkugel sicher. Zum Tatzeitpunkt hielten sich den Angaben des Fahrers zufolge noch fünf Fahrgäste im vorderen Bereich des Busses auf. Verletzt wurde daher niemand.

Auch an einem Bagger, der auf einer nahegelegenen Baustelle abgestellt war, fand sich an einer Scheibe ein mutmaßliches Einschussloch. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Zur Sicherung von Spuren wurde der Erkennungsdienst hinzugezogen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Beschädigungen besteht, wird jetzt durch die Polizei geprüft.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 bittet Zeugen dringend um sachdienliche Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (svb/cg).

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell