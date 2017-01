POL-K: 170111-3-K Rollerdiebe auf frischer Tat ertappt - Festnahme

Köln (ots) - Am Dienstagabend (10. Januar) haben Zivilfahnder der Polizei Köln drei Rollerdiebe (19,19, 20) im Stadtteil Lindenthal auf frischer Tat festgenommen. Einer der Täter leistete Widerstand und schlug mit einer Eisenstange nach den Beamten.

Kurz vor 23 Uhr fuhren die jungen Männer in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen auffällig langsam durch das Wohngebiet im Kölner Süd-Westen. In der Bachemer Straße stellte das Trio ihren Wagen ab. Während die beiden 19-Jährigen aufmerksam die Umgebung beobachteten, machte sich der 20-Jährige an dem Schloss eines dort abgestellten Piaggio-Rollers zu schaffen.

Als sich die Polizisten näherten, versuchten die Täter die Flucht zu ergreifen. Einer der 19-Jährigen blieb stehen und schlug mit einer Eisenstange nach den Beamten. Die Einsatzkräfte stellten alle drei Flüchtigen nach wenigen Metern. Auf der Flucht hatten die Verdächtigen einen Motorradhelm und das geknackte Vespa-Schloss weggeschmissen.

Die drei Rollerdiebe waren mit ihrem Pkw aus den Niederlanden eingereist. Zusätzlich mieteten sie einen Transporter an. Mit diesem Fahrzeug hatte einer der drei vermutlich einen Verkehrsunfall in Köln-Ehrenfeld verursacht.

Zeugen hatten über den Notruf "110" der Polizei einen flüchtigen Transporter gemeldet. Dieser hatte in der Christian-Schult-Straße in Höhe der Einmündung Leostraße an einem geparkten Ford den Außenspiegel abgefahren.

Nicht nur die Beschreibung des flüchtigen Unfallwagens und des in den Niederlanden zugelassenen Peugeot, sondern auch die Personenbeschreibung passte auf die später Festgenommenen.

Das Trio wartet nun auf den Termin beim Haftrichter. (st)

