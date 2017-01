POL-K: 170110-2-K Kölner Spielhallen überfallen - Kripo prüft Zusammenhang - Zeugensuche

Köln (ots) - Zwei Kölner Spielhallen sind am gestrigen Montagnachmittag (9. Januar) von jeweils einem noch unbekannten Täter überfallen worden. In beiden Fällen ging der Räuber jedoch leer aus.

Gegen 16:10 Uhr betrat der vermummte Mann eine Spielothek an der Venloer Straße in Ehrenfeld und wandte sich sofort der Angestellten (46) im Kassenbereich zu. Drohend legte der dunkel Gekleidete, der sich mit einem schwarzen Schal und grauer Wollmütze unkenntlich gemacht hatte, eine Plastiktüte mit einem unbekannten Gegenstand auf den Tresen. Der weiterhin als circa 1,60 - 1,70 Meter groß und korpulent Beschriebene forderte dann die Herausgabe des Kasseninhalts.

Als die Kassiererin ihm dieses verwehrte, verließ der verhinderte Räuber die Spielhalle unverrichteter Dinge

Ein weiterer, ähnlich gelagerter Überfall ereignete sich nur knapp zwei Stunden später gegen 18 Uhr an der Aachener Straße in der Neustadt-Süd. Auch hier betrat ein unbekannter Einzeltäter vermummt eine Spielhalle und forderte Geld. Als mehrere Kunden auf den Verdächtigen aufmerksam wurden, flüchtete dieser - ebenfalls ohne Beute - in unbekannte Richtung In beiden Fällen wurde niemand verletzt

Bei der Beschreibung des Täters durch die Geschädigten ergaben sich auffällige Übereinstimmungen, unter anderem hinsichtlich der Bekleidung und Vermummung. Ob es sich um denselben Täter handelt, wird derzeit von der Polizei geprüft. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um sachdienliche Hinweise zu dem verhinderten Räuber unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (svb/cg).

