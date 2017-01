POL-K: 170109-1-K Räuber mit blauem Gipsarm "eingenässt" - Zeugensuche

Köln (ots) - Ein bislang Unbekannter hat am Montagvormittag (9. Januar) ein Blumengeschäft an der Rodstraße im Kölner Ortsteil Holweide überfallen und beraubt. Der von Zeugen auf circa 30-35-jährig Geschätzte trug bei der Tatausführung einen dunklen Kapuzenpulli. Auffällig war der blaue Gipsverband an seinem rechten Arm.

Gegen 9.45 Uhr betrat der Unbekannte den Laden an der Ecke Bergisch Gladbacher Straße und begab sich sofort in den Kassenraum. Von der allein anwesenden und gerade anderweitig beschäftigten Angestellten (53) zur Rede gestellt, richtete der "etwa 1,85 Meter große" Mann ein Messer auf die Überraschte. In akzentfreiem Deutsch und mit einer "eher rauen, tiefen Stimme" warnte der Räuber die Geschädigte drohend davor, sich ihm zu nähern, und entnahm eine geringe Bargeldsumme aus der Kasse. Bevor er sich mit seiner Beute allerdings zur Flucht wenden konnte, überschüttete sein Opfer ihn mit Blumenwasser.

Entsprechend "benässt" rannte der Räuber daraufhin über die Rodstraße bis zur Schnellweider Straße, bog dort nach rechts ab und verschwand. Ein Passant (31) beschrieb den Tatverdächtigen noch genauer: "Der Flüchtige trug einen 3-Tage-Bart mit grauen Stoppeln. Seine Jeanshose hatte weiße, ausgewaschene Flecken an Oberschenkel und Waden."

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 sucht dringend weitere Zeugen und fragt: Wer kennt den beschriebenen Raubtäter? Wer kann Angaben zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort machen? Um sachdienliche Angaben wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.koeln.de .

Bereits am Mittwoch (14. Dezember 2016) war das gleiche Blumengeschäft von einem bislang unbekannten Räuber heimgesucht worden (siehe hierzu Pressemitteilung Ziffer 2 vom 15.12.2016). Die Kripo prüft nun, ob es sich um den gleichen Täter gehandelt haben könnte. (cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell