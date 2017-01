POL-K: 170108-1-K Jugendlicher vom Rad geschlagen und beraubt - Zeugensuche

Köln (ots) - Ein bislang Unbekannter hat am Samstagnachmittag (7. Januar) einen Fahrradfahrer (16) in einer Parkanlage in Köln-Nippes dessen Angaben zufolge von hinten niedergeschlagen und beraubt. Nach dem Angriff nahe der Inneren Kanalstraße sei der Mann mit dem geraubten Mountain-Bike und dem I-Phone des 16-Jährigen flüchtig, gab dieser später zu Protokoll.

Zusammen mit einem gleichaltrigen Freund sei er zur Tatzeit auf dem Parkweg gegen 16:45 Uhr zwischen der Escher Straße und der Merheimer Straße in Richtung Innenstadt geradelt. Plötzlich sei er durch einen heftigen Schlag auf den Hinterkopf bewusstlos geworden und kurz danach auf einer Parkbank sitzend wieder aufgewacht. Sein Handy und das BMX-Rad waren verschwunden. Ein mutmaßlicher Passant habe ihm Wasser angeboten.

Sein von den Beamten hierzu befragter jugendlicher Begleiter gab an, dass sein Freund plötzlich nicht mehr neben ihm gewesen sei. Gleichzeitig habe ein etwa "19-jähriger, 1,60 Meter großer und bärtiger Mann" ihn seinerseits bedrohlich aufgefordert, stehenzubleiben und sei ein Stück hinter ihm hergerannt. Eingeschüchtert habe er jedoch in die Pedale getreten und sei nach Hause geflüchtet, so der Jugendliche weiter.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 sucht Zeugen, insbesondere den unbekannt gebliebenen Helfer. Um Hinweise wird gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell