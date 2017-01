POL-K: 170106-4-K Anwohner beobachtet Einbrecher-Trio - Festnahme

Köln (ots) - Dank eines aufmerksamen Anwohners (43) hat die Polizei Köln am Donnerstagabend (5. Januar) drei Einbrecher (13, 14, 17) in Köln-Longerich auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 20 Uhr beobachtete der 43-Jährige drei Jugendliche, die in der Erkestraße das Fenster eines Wohnhauses einschlugen und in das Gebäude kletterten. Der Anrufer gab über den Notruf "110" eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Noch vor dem Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchtete das Trio zu Fuß in Richtung Niehl.

Polizisten stellten die Flüchtigen auf der Neusser Landstraße und nahmen sie mit zur Wache. Bei dem Jüngsten fanden Sie ein Paar Handschuhe, eine Taschenlampe und zwei Sprechfunkgeräte. In dem durchwühlten Wohnhaus entdeckten die Ermittler einen Nothammer, den die Einbrecher zurückgelassen hatten.

In ihren Vernehmungen zeigten sich die aus Südosteuropa stammenden Ertappten geständig. Die 14 und 17 Jahre alten Brüder wohnen in Köln. Ihr 13-jähriger Cousin lebt in Soest. Die Beamten übergaben ihn an das Jugendamt. (cs)

