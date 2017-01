POL-K: 170106-3-K Bewaffnete Räuber überfallen Kiosk - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Geringer Bargeldbetrag erbeutet

Zwei maskierte und mit einer Pistole bewaffnete Räuber haben heute Morgen (6. Januar) einen Kiosk in Köln-Nippes überfallen. Nachdem die Maskierten eine geringe Bargeldsumme erbeutet hatten, flüchteten sie.

Gegen 6.40 Uhr betraten die beiden Täter das Büdchen auf der Neusser Straße. Ihre Gesichter hatten sie mit Sturmhauben verdeckt. "Einer von denen zielte mit einer Pistole auf mich und forderte Bargeld", erklärte der Kioskinhaber (59) später bei der Anzeigenaufnahme. Mit dem erbeuteten Bargeld verließen die beiden Räuber den Verkaufsraum und rannten über die Auerstraße in Richtung Niehler Straße davon.

Die beiden Flüchtigen sind etwa 1,80 Meter groß und waren zur Tatzeit komplett schwarz gekleidet. Beide trugen Pullover mit unbekannter Aufschrift.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Neusser Straße aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder Personen beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell