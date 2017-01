POL-K: 170106-2-K Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Flüchtiger Täter hat auffällig gerötete Hände

Heute Morgen (6. Januar) hat ein derzeit noch flüchtiger Räuber eine Tankstelle in Köln-Höhenberg überfallen. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Gegen 7.45 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum der an der Olpener Straße gelegenen Tankstelle. Er erklärte der Angestellten (58), dass er in der Jackentasche eine Pistole haben würde. "Der Mann forderte Bargeld und drohte damit, auf mich zu schießen", erklärte die 58-Jährige gegenüber hinzugerufenen Polizisten. Nachdem die Mitarbeiterin der Tankstelle eine geringe Menge Bargeld ausgehändigt hatte, rannte der Täter in Richtung der Straße und entkam unerkannt.

Der Flüchtige ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, hat kurze dunkelblonde Haare und ist höchstwahrscheinlich Deutscher. Zur Tatzeit war er mit einer dreckigen weißen Winterjacke und einer hellen Hose bekleidet. Zwischen den Lippen trug er eine nicht angezündete Zigarette. Besonders auffällig waren die Hände des Täters, die nach Einschätzung der Überfallenen offenbar durch eine Verletzung oder Allergie stark gerötet waren.

Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell