POL-K: 170104-5-LEV Schwerverletzter Mann in Leverkusen-Wiesdorf aufgefunden

Mit erheblichen Verletzungen ist am gestrigen Abend (3. Februar) im Leverkusener Stadtteil Wiesdorf ein Mann (49) aufgefunden worden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 23.20 Uhr machte ein Zeuge eine Streifenwagenbesatzung auf den am Fahrbahnrand der Hauptstraße stehenden Pkw aufmerksam. Auf der Rückbank des Fahrzeugs fanden die Beamten den 49-Jährigen desorientiert und mit Kopfverletzungen vor. Angaben zum Geschehen konnte der Mann - möglicherweise auch verletzungsbedingt - nicht machen.

Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es besteht derzeit akute Lebensgefahr.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem zwischen den Einmündungen zur Moskauer Straße und Schulstraße abgestellten Geländewagen Volkswagen Touareg machen können, sich mit dem Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen. (lf)

