POL-K: 170104-4-K Arbeitsgruppe zur Aufarbeitung der Silvesternacht

Köln (ots) - Polizeipräsident Jürgen Mathies hat heute (4. Januar) eine Arbeitsgruppe zur Aufbereitung aller Informationen nach dem Silvestereinsatz am Kölner Hauptbahnhof eingesetzt. "Ich möchte versuchen festzustellen, warum unter anderem so viele junge Nordafrikaner auch zu Silvester 2016 nach Köln gekommen sind und warum sie nahezu zeitgleich aus dem Bundesgebiet am Hauptbahnhof eintrafen", erläutert Mathies.

Die Arbeitsgruppe soll prüfen, ob es Hinweise auf Verbindungen zwischen den Gruppen dieser jungen Männer gibt und ob sie verabredet waren. Mathies erläutert: "Wir werden die vorhandenen Personaldaten im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten überprüfen. Ich beabsichtige, die Erkenntnisse für die zukünftigen Einsatzplanungen bei Großveranstaltungen zu nutzen. Darüber hinaus werden wir prüfen, ob sich Ermittlungsansätze für die nach den Übergriffen an Silvester 2015 eingerichtete "Ermittlungsgruppe Neujahr" ergeben. Mit diesem Wissen wollen wir Spekulationen ausräumen oder Vermutungen belegen."

Mathies weiter: "Wir wollen, dass die Menschen bei uns sicher leben und feiern können. Wir werden deshalb alle Möglichkeiten nutzen, die Erkenntnisse aus der Silvesternacht aufzubereiten." Diese Auswertung wird noch geraume Zeit in Anspruch nehmen. (de)

