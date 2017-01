POL-K: 170103-2-AC/LEV/HAL/NE Mit gefälschten Überweisungen mehrere zehntausend Euro ergaunert - Bezüge nach Leverkusen - Fahndungsfotos

1 weiterer Medieninhalt

Köln (ots) - Pressemeldung der Polizei Aachen

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Aachen suchen mit Fotos nach einem Betrüger, der in Leverkusen im Juli 2016 an zwei Geldautomaten rechtswidrig erlangtes Geld von einem ebenfalls rechtswidrig eröffneten Konto abgehoben hat.

Am 7. Juli 2016 gegen 11.40 Uhr hielt sich der Tatverdächtige in der VR Bank Rhein- Wupper in Leverkusen (Bild Nr. 1) und am 28. Juli 2016 gegen 15.30 Uhr in der Sparkasse Leverkusen (Bild Nr. 2) auf.

Im Juli 2016 wurde er zudem noch an weiteren Geldautomaten gesehen; in Leverkusen (4. Juli 2016, 18.48 Uhr und 5. Juli 2016, 0.46 Uhr, Leverkusen Bahnhof, Postbank) und in Halle an der Saale (5./6. Juli 2016); hierzu gibt es kein Bildmaterial.

Das betreffende Konto wurde in Neuss in einem Geldinstitut mit gefälschtem Pass und falschen Personalien eröffnet. Hierbei könnte es sich um denselben Täter, wie auf den Fotos abgelichtet, handeln.

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehr als 30.000 Euro; Geschädigte sind Bankkunden aus Aachen und aus Bremen.

Da die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bis jetzt nicht zur Ergreifung des Täters geführt haben, hat das Amtsgericht Aachen nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt. Zeugen, die Angaben zur Identität des abgebildeten Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.

