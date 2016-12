POL-K: 161228-1-K Bewaffneter Räuber überfällt Spielhalle - Zeugen gesucht

Köln (ots) - Täter sperrt Angestellte in Damentoilette ein und flüchtet

Gestern Vormittag (27. Dezember) hat ein mit einer Pistole bewaffneter Räuber eine Spielhalle in der Kölner Innenstadt überfallen. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen.

Gegen 8 Uhr betrat der Bewaffnete die an der Krefelder Straße gelegene Spielhalle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging der Täter zunächst in den hinteren Bereich der Geschäftsräume. "Plötzlich stand dieser Mann dann hinter mir. In seiner Hand hielt er eine Pistole", erklärte die Angestellte (53) später bei der Anzeigenerstattung. Nachdem der Räuber Bargeld gefordert hatte, packte die 53-Jährige Geldscheine in die Plastiktüte des immer noch Drohenden.

Nach der Geldübergabe dirigierte der Täter die Hallenaufsicht in den Sanitärbereich und sperrte sie dort in der Damentoilette ein. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Nach dem Überfall betrat ein Kunde (55) die Spielhalle und bemerkte die eingesperrte Angestellte, die mehrfach gegen die Toilettentür geklopft hatte. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten befreiten die Geschädigte, leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein und nahmen eine Strafanzeige auf.

Der gesuchte Täter ist etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und hat ein auffallend rundes Gesicht. Er sprach akzentfrei die deutsche Sprache. Während des Überfalls war er mit einer schwarzen Wollmütze und einer olivgrünen Jacke bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Krefelder Straße aufgehalten, verdächtige Feststellungen gemacht oder eine Person beobachtet haben, auf die die Beschreibung passen könnte. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

