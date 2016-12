POL-K: 161227-2-K Tresor aufgeflext und Bargeld erbeutet - Zeugensuche

Köln (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag (27. Dezember) in eine Gaststätte in der Kölner Innenstadt eingebrochen und haben einen Tresor aufgebrochen. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld.

Am frühen Dienstagmorgen kam eine Angestellte (22) in das Café am Alter Markt und stellte fest, dass die Innenbeleuchtung eingeschaltet war. "Das war schon ungewöhnlich. Ich habe dann schnell bemerkt, dass die Küche durchwühlt war und rief sofort die Polizei", erklärte die Mitarbeiterin den Beamten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten die Unbekannten den Tresor aufgeflext und Bargeld entwendet.

Die Tatzeit lässt sich von circa Dienstag 0.50 Uhr bis 7 Uhr eingrenzen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat sich im Tatzeitraum im Bereich des Alter Markt aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht?

Wer hat das Café nach 0.50 Uhr noch unbeleuchtet gesehen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 71, Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (bk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell