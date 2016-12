POL-K: 161227-1-LEV Zeugen vereiteln Einbruch - Festnahme

Köln (ots) - Dank eines Mitarbeiters einer Sicherheitsfirma (61) und seiner Kollegin (36) hat die Polizei Köln am Dienstagmorgen (27. Dezember) zwei Einbrecher (20, unbekannt) in Leverkusen auf frischer Tat festgenommen.

Gegen 3.20 Uhr meldete der 61-Jährige über den Notruf "110" der Polizei drei Männer, die sich an der Eingangstür einer Bäckerei am Friedrich-Ebert-Platz zu schaffen machten. " Wir konnten von unserem Wachposten am Weihnachtsmarkt die Einbrecher beobachten. Sie versuchten die Tür aufzudrücken. Einer der Männer flüchtete bevor die Polizei eintraf", schilderte die Zeugin bei der Anzeigenaufnahme. Die alarmierten Polizisten nahmen zwei der Verdächtigen, die stark alkoholisiert waren fest. Die Identität eines Verhafteten steht bislang nicht zweifelsfrei fest.

Beide Festgenommenen warten zurzeit auf den Termin beim Haftrichter. (st)

