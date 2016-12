POL-K: 161223-2-K Gesuchter Raubtäter stellt sich der Polizei

Köln (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 3 vom 29. März

Kurz vor der Vollstreckung eines gegen ihn bereits erwirkten Haftbefehls durch die Kripo Köln hat sich am Donnerstagnachmittag (22. Dezember) ein polizeibekannter Schläger und Räuber (28) bei der Polizei gestellt. Nach umfangreichen Ermittlungen infolge eines feigen Raubüberfalls auf eine Seniorin (72) am Ostersamstag (26. März) in deren Lindenthaler Wohnung haben die Fahnder den Haupttäter somit dingfest gemacht.

Zusammen mit einem noch unbekannten Komplizen und als Paketbote getarnt hatte der Räuber seinerzeit bei der älteren Kölnerin geklingelt. Als die 72-Jährige, die zufällig Besuch erwartete, arglos die Wohnungstür öffnete, wurde sie von dem Duo gewaltsam angegangen, zu Boden gebracht und massiv bedroht. Während einer der Angreifer die Seniorin am Boden fixierte, durchwühlte sein Mittäter die Wohnung. Angesichts eines eintreffenden Angehörigen ließen die Täter von ihrem laut um Hilfe schreienden Opfer ab und flüchteten über den Balkon.

Unter anderem nach detaillierten Personenbeschreibungen durch Zeugen richtete sich der Fokus der Ermittler auf den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Mann. So hatte ein Zeuge, der die Männer bei ihrer Flucht beobachtet hatte, den nun Festgenommenen als "rötlich-blond mit großen, blauen Augen" beschrieben. Nachdem sich die Verdachtslage gegen den 28-Jährigen erhärtet hatte, erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn. Am Mittwoch (21. Dezember) vollstreckten die Beamten des Kriminalkommissariats 14 zudem bereits einen Durchsuchungsbeschluss in seiner Wohnung. Der Beschuldigte, der zu diesem Zeitpunkt nicht angetroffen wurde, stellte sich daraufhin gestern gegen 17 Uhr in Begleitung seines Anwalts. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen gemeinschaftlichen Raubes verantworten. Die Ermittlungen zu seinem noch flüchtigen Mittäter dauern an. (cg)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell