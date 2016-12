POL-K: 161223-1-K/LEV Vorsicht!!! Falsche Polizisten am Draht!!!

Köln (ots) - Am Donnerstag (22. Dezember) haben erneut Trickbetrüger bei Seniorinnen und Senioren in Köln und Leverkusen angerufen. Sie gaben sich in mindestens 14 Fällen als Polizisten aus, um an die Wertsachen der älteren Menschen zu gelangen. In den bekannt gewordenen Fällen gingen die Betrüger leer aus.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 25 geht davon aus, dass die Unbekannten gerade an den kommenden Feiertagen weiter ihr Unwesen treiben werden. Die Ermittler weisen daher nochmals darauf hin:

Niemals bittet die Polizei Sie um die Herausgabe ihres Bargelds und Schmucks!

Niemals erscheint bei Anrufen der Polizei die Nummer 0221-110 auf dem Display - diese Nummer ist nicht vergeben!

Sollten Sie entsprechende Anrufe erhalten, bestehen Sie darauf, eine befreundete Vertrauensperson hinzuzuziehen - im Zweifel brechen Sie das Telefonat ab und wählen Sie den Notruf 110!

Das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz (KK KP/O) bietet weitere Informationen für Seniorinnen, Senioren und diejenigen an, die mit älteren Menschen arbeiten. Interessierte erreichen das KK KP/O unter der Rufnummer 0221/229-8655 oder per E-Mail an kp-o.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell