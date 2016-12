POL-K: 161222-7-K Polizei stellt Polen-Böller sicher

Köln (ots) - Heute Vormittag (22. Dezember) haben Kriminalbeamte die Wohnung eines Mannes (21) aus Köln-Longerich nach verbotenen Feuerwerkskörpern durchsucht. Dem 21-Jährigen wird nach Aussagen eines Online-Händlers vorgeworfen, sogenannte "Polen-Böller" zu vertreiben.

Bereits am Dienstagmorgen (20. Dezember) hatte die Polizei Köln in der Wohnung eines jungen Kölners (20) im Stadtteil Chorweiler 600 erlaubnispflichtige Knallkörper sowie 66 sogenannte Polen-Böller sichergestellt, deren Besitz strafbar ist. Ein Zeuge hatte die Ermittler auf einen Online-Shop, über den in Deutschland verbotene "Feuerwerkskörper" angeboten wurden, aufmerksam gemacht. Die Beamten ermittelten den 20-Jährigen als Inhaber. Mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss klingelten sie um 6 Uhr bei dem Verdächtigen in der Thorn-Prikker-Straße. In seiner Vernehmung zeigte sich der junge Mann geständig und machte Angaben zu dem 21 Jahre alten Lieferanten.

Den 20-Jährigen muss sich nun einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz stellen. Weitere Polen-Böller fanden die Beamten bei der heutigen Durchsuchung nicht. (cs/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell