POL-K: 161222-6-K Verstärkte Sicherheit auf Weihnachtsmärkten

Die Veröffentlichung eines Fotos, auf dem zwei mit Schutzweste und Maschinenpistole ausgestattete junge Polizistinnen zu sehen sind, hat zu unterschiedlichen Reaktionen in sozialen Netzwerken und Medien geführt. In den Maschinenpistolen sind die Magazine nicht eingeführt. Die Trageweise entspricht nicht den Vorgaben. Beide Beamtinnen waren zum Schutz eines Weihnachtsmarktes eingesetzt.

Leitender Polizeidirektor Michael Temme stellt klar: "Es gibt eine unmissverständliche Anordnung, dass die Waffen an den Eingängen zu den Weihnachtsmärkten einsatzbereit mitzuführen sind." Das Magazin in der Westentasche reicht für die schnelle Verfügbarkeit nicht aus, ergänzt der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz und führt weiter aus: "Ich habe am Vormittag veranlasst, dass die Vorgesetzten der beiden Polizistinnen und des Abschnittsleiters ein klärendes Gespräch führen. Dabei habe ich meine Anordnung an alle Polizistinnen und Polizisten noch einmal verdeutlicht."

Das Foto wird seit heute Morgen (22. Dezember) bei der Polizei, in Medien, aber auch in der Bevölkerung thematisiert. Leitender Polizeidirektor Temme: "Nach ersten Gesprächen handelt es sich hier um einen Einzelfall. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich sehr bewusst, dass nur eine sofort einsetzbare Maschinenpistole den Schutz bietet, den die Menschen und auch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten im Ernstfall brauchen." (de)

