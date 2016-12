POL-K: 161222-3-K Festnahme nach Sexualdelikt - Geschädigte gesucht

Köln (ots) - Am Dienstagvormittag (20. Dezember) haben Polizeibeamte einen 28 Jahre alten Deutschen nach einer sexuellen Belästigung festgenommen. Der Wohnsitzlose hatte einer derzeit unbekannten Frau in Köln-Mülheim auf offener Straße an Brust und Gesäß gefasst. Die Polizei sucht nun für die weitere Bearbeitung des Strafverfahrens nach der Unbekannten.

Die Festnahme geht auf Hinweise zweier Zeugen (beide 37) zurück. Sie beobachteten das Tatgeschehen auf der Montanusstraße in Köln-Mülheim und riefen die Polizei an. Einer der Zeugen folgte dem Grabscher in die Regionalbahn und gab über die "110" seinen Standort durch. Am Bahnhof Leichlingen holte ein Streifenteam der Polizeiwache Burscheid den 28-Jährigen aus der Bahn und nahm ihn vorläufig fest.

Die Unbekannte hat schwarze lange Haare. Zur Tatzeit trug sie eine rote Jacke und eine schwarze Hose. Die Polizei bittet die junge Frau, sich beim Kriminalkommissariat 12 der Polizei Köln unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

