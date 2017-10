FW-LK Leer: Traktor beim Güllefahren ausgebrannt

2 weitere Medieninhalte

Bingum (ots) - Auf einem Feld am Unnerweg in Bingum ist im Dienstagnachmittag ein Traktor in Brand geraten. Der Landwirt war gerade damit beschäftigt Gülle auf das Feld auszubringen, als er das Feuer an seiner Zugmaschine bemerkte. Gerade noch rechtzeitig konnte er aussteigen. Der Traktor stand binnen weniger Minuten in Vollbrand.

In der Leitstelle gingen in kurzer Zeit mehrere Anrufe ein, das Feuer war von der Autobahn aus deutlich zu erkennen. Wenige Minuten nach der ersten Meldung war die Feuerwehr Bingum vor Ort. Aufgrund der schlechten Wasserversorgung am Brandort wurde, dann noch die Feuerwehr Leer mit einem Fahrzeug nachgefordert.

Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte dann gegen die Flammen vor. Zunächst mit Wasser aus dem Fahrzeugtank und im weiteren Verlauf dann aus einem Graben entnommenes Wasser. Das Feuer war zwar schnell unter Kontrolle gebracht, der Traktor wurde aber vollständig zerstört. Das nachgeforderte Fahrzeug aus Leer wurde nicht mehr eingesetzt.

Die Feuerwehr benutzte für die Nachlöscharbeiten noch Schaum, um ein späteres wiederaufflammen letzter Glutnester zu verhindern. Nach rund einer Stunde war der Einsatz dann beendet. Die Polizei war ebenfalls vor Ort und hat erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

++ 10.10.2017 - 15:15 ++ ++ Bingum - Unnerweg ++

