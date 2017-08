FW-LK Leer: Einladung zur Gründung einer Jugendfeuerwehr in Remels

Remels (ots) - In Remels steht die 37. Jugendfeuerwehr im Landkreis Leer in den Startlöchern. Nach der Gründung der Kinderfeuerwehr Remels am 08. März 2014 wird am kommenden Samstag nun die Abteilung für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 - 18 Jahren gegründet.

Zu dieser Gründungsfeier laden wir Sie herzlich ein.

Wann: Samstag, 12. August 2017, 14:30 Uhr

Wo: Feuerwehrhaus Remels, Alter Postweg 113, 26670 Uplengen-Remels

Für Rückfragen steht ihnen der Ortsbrandmeister der Feuerwehr Remels, Matthias Wempen, unter folgender Rufnummer zur Verfügung: 04956-926619

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell