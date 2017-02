FW-LK Leer: Schmelzofen in Orgelwerkstatt in Brand geraten

Stapelmoor (ots) - Die Feuerwehren aus Stapelmoor und Weener mussten am Freitagvormittag zu einer Firma an der Hauptstraße ausrücken. In einer Werkstatt für Orgelpfeifen hatte sich ein Schmelzofen für Blei und Zinn entzündet.

Die Feuerwehren waren nach wenigen Minuten mit insgesamt vier Fahrzeugen vor Ort. Mit einem Kohlendioxid (CO²) Feuerlöscher waren die Flammen in dem Ofen dann aber schnell abgelöscht. Ein größerer Schaden konnte somit verhindert werden.

++ 03.02.2017 - 10:50 ++ ++ Stapelmoor - Hauptstraße ++

