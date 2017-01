FW-LK Leer: Korrektur zur Pressemeldung (Verkehrsunfall in Uplengen)

Uplengen (ots) - In der Pressemitteilung zum schweren Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Uplengen ist im letzten Abschnitt eine falsche Uhrzeit für die Alarmierung genannt worden.

Die Erstalarmierung zu diesem Einsatz erfolgte um 20:10 Uhr und nicht wie in der Mitteilung genannt um 22:10 Uhr.

Wir bitten um Beachtung.

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell