FW-LK Leer: Tragischer Verkehrsunfall mit zwei tödlich verletzten Personen

Uplengen (ots) - Auf der L24, Großsander Straße, in Großsander (Gemeinde Uplengen) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen tödlich und eine Person schwer verletzt wurden. In Höhe der Kreuzung am Niekampsweg waren aus noch ungeklärter Ursache ein VW Fox und eine Mercedes C-Klasse frontal zusammengestoßen.

Der Mercedes wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Graben geschleudert, der VW kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen und begann zu brennen. Die beiden Insassen des Mercedes wurden schwer eingeklemmt. Ersthelfer alarmierten sofort die Rettungskräfte, außerdem löschten sie das Feuer an dem VW Fox. Die Feuerwehren aus Groß- und Kleinsander, Remels und Jübberde, sowie Rettungsdienste und Notärzte aus den Kreisen Leer, Aurich und Ammerland wurden alarmiert.

Beim Eintreffen bot sich den ersten Einsatzkräften ein verheerendes Bild. Für die Fahrer der beiden verunfallten PKW kam leider jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Beifahrerin des Mercedes war eingeklemmt und schwer verletzt, sie musste nach einer Erstversorgung durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Im Anschluss wurde die Unfallstelle für die Unfallaufnahme der Polizei weiter großräumig ausgeleuchtet. Unterdessen wurde der Rüstwagen der Kreisfeuerwehr Leer zur Unfallstelle nachgefordert. Nach Abschluss der polizeilichen Aufnahmen wurde mit dem Kran des Rüstwagens der Mercedes aus dem Graben gehoben. Die Einsatzkräfte mussten dann noch die beiden verstorbenen Fahrer aus den völlig zerstörten Fahrzeugwracks bergen.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden. Die L24 blieb ebenfalls über mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

++ 05.01.2017 - 22:10 // Großsander - Großsander Str. (L24) ++

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell