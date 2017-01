FW-LK Leer: Drei weitere Brandeinsätze am Neujahrsmorgen

2 weitere Medieninhalte

Das Bild zeigt den Containerbrand in Uplengen Bild-Infos Download

LK Leer (ots) - Nach die Feuerwehren im Landkreis Leer am Silvesterabend und in der Nacht insgesamt 10 Mal ausrücken mussten, standen am Neujahrsmorgen gleich wieder drei Einsätze an.

++ 07:27 Uhr - Weener, Graf-Edzard-Str. ++ Am frühen Morgen des 01. Januar entdeckte ein Anwohner der Graf-Edzard-Straße in Weener ein brennende Gasflasche am Fahrbahnrand. Er alarmierte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Weener rückte aus und konnte die Gefahr in kürzester Zeit beseitigen. Die Flasche hatte nur am Ventil gebrannt. Der Einsatz dauerte rund eine Viertelstunde.

++ 08:19 Uhr - Filsum, Dorfstraße ++ Am Neujahrsmorgen wurde der Brand eines Altkleidercontainers im Filsumer Ortsteil Brückenfehn entdeckt. Anwohner hatten um 08:19 Uhr dann die Feuerwehr gerufen. Einsatzkräfte aus Filsum und Lammertsfehn rückten aus. Der Altkleidercontainer wurde geöffnet und der Inhalt dann abgelöscht. Im Einsatz, der rund eine Dreiviertelstunde dauerte, waren insgesamt 13 Kräfte.

++ 08:48 Uhr - Großoldendorf, Firreler Straße ++ Auch in Uplengen war es am Morgen zu einem Altkleidercontainerbrand gekommen. Passanten hatten das Feuer an der Firreler Straße in Großoldendorf um 08:48 Uhr entdeckt. Die Wehren aus Groß- und Kleinoldendorf, sowie aus Remels rückten aus. Der Container wurde mit einem Trennschleifer geöffnet und der Inhalt dann abgelöscht. Der Einsatz dauerte rund eine halbe Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Landkreis Leer, übermittelt durch news aktuell