FW Xanten: 19. gemeinsame Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Xanten^

Zur 19. gemeinsamen Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Xanten begrüßte Stadtbrandinspektor Markus Windhuis am Freitagabend, 13.01.2017, im Ratsaal des Rathauses Xanten den Bürgermeister Thomas Görtz, den stellvertretenden Bezirksbrandmeister Hans-Peter Thiel, Vetreter der Politik und Presse, sowie die Mitglieder aller Xantener Einsatzeinheiten, der Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehr und der Ehrenabteilung. In ihren Grußworten bedankten sich Bürgermeister Thomas Görtz, als auch Markus Windhuis für das Engagement und die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr 2016. Anschließend wurden verdiente Feuerwehrkameraden für ihre Tätigkeiten geehrt, befördert oder in die Ehrenabteilung verabschiedet. Verabschiedung in die Ehrenabteilung: Hauptbrandmeister, Horst Fickinger, LZ Xanten-Mitte (36 Jahre Dienstzeit) Unterbrandmeister, Heiner Steevens, LG Wardt(47 Jahre Dienstzeit) Brandinspektor, Josef van Nahmen, LZ Xanten-Mitte (44 Jahre Dienstzeit) Stadtbrandinspektor, Dirk Görtzen, LZ Xanten-Mitte (30 Jahre Dienstzeit) Ehrung Dienstjubiläum: Unterbrandmeister, Gerd Kootstra, LG Wardt, 35-Jährige Zugehörigkeit Hauptbrandmeister, Markus Arntzen, LG Wardt, 35-Jährige Zugehörigkeit Unterbrandmeister, Gregor Joosten, LG Wardt, 35-Jährige Zugehörigkeit Unterbrandmeister, Guido Angenendt, LG Lüttingen, 35-Jährige Zugehörigkeit Brandinspektor, Ralf Hussmann, LZ Xanten-Mitte, 35-Jährige Zugehörigkeit Stadtbrandinspektor, Hans-Hermann, LZ Xanten-Nord, 25-Jährige Zugehörigkeit Hauptfeuerwehrmann, Andreas Reineke, LG Lüttingen, 25-Jährige Zugehörigkeit Unterbrandmeister, Ludger Bergmann, LG Birten, 25-Jährige Zugehörigkeit Beförderungen: Jugendfeuerwehrmitglied, Yannik Ambold, LG Lüttingen, befördert zum Feuerwehrmann Jugendfeuerwehrmitglied, Kim Gammerschlag, LG Lüttingen, befördert zur Feuerwehrfrau Jugendfeuerwehrmitglied, Niklas Hänsel, LG Lüttingen, befördert zum Feuerwehrmann Jugendfeuerwehrmitglied, Oliver Koppers, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Jugendfeuerwehrmitglied, Katharina Kunze, LG Lüttingen, befördert zur Feuerwehrfrau Jugendfeuerwehrmitglied, Jonas Willmsen, LG Lüttingen, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Kevin Ackermann, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Kai Bornkessel, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Cedric Dichans, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Rico Frerix, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Jan-Niklas Jakubzik, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrfrau-Anwärterin, Lena Joosten, LZ Xanten-Nord, befördert zur Feuerwehrfrau Feuerwehrfrau-Anwärterin, Katharina Daniels, LZ Xanten-Nord, befördert zur Feuerwehrfrau Feuerwehrmann-Anwärter, Marc Kellendonk, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Oliver Loth, LZ Xanten-Nord, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Jeffrey Karlen, LG Wardt, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Manuel Tiggelbeck, LG Wardt, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann-Anwärter, Tobias Mayer, LG Birten, befördert zum Feuerwehrmann Feuerwehrmann, Marvin Angenendt, LG Wardt, befördert zum Oberfeuerwehrmann Feuerwehrmann, Janek van Bebber, LZ Xanten-Mitte, befördert zum Oberfeuerwehrmann Feuerwehrmann, Markus Derksen, LZ Xanten-Mitte, befördert zum Oberfeuerwehrmann, Feuerwehrmann, Kai Kampelmann, LG Wardt, befördert zum Oberfeuerwehrmann Feuerwehrmann, Lukas Köster, LZ Xanten-Nord, befördert zum Oberfeuerwehrmann Feuerwehrmann, Pascal Lehmkuhl, LZ Xanten-Nord, befördert zum Oberfeuerwehrmann Feuerwehrmann, Patrick Menn, LG Birten, befördert zum Oberfeuerwehrmann Feuerwehrmann, Tobias Vollmert, LG Lüttingen, befördert zum Oberfeuerwehrmann Feuerwehrmann, Niklas Wiens, LZ Xanten-Nord, befördert zum Oberfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann, Carsten Frißnegg, LG Wardt, befördert zum Hauptfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann, Benjamin Knops, LG Birten, befördert zum Hauptfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann, Lucas Matthaiwe, LG Birten, befördert zum Hauptfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann, Marcel Schmitz, LG Lüttingen, befördert zum Hauptfeuerwehrmann Oberfeuerwehrmann, Christian Schneiders, LZ Xanten-Nord, befördert zum Hauptfeuerwehrmann Hauptfeuerwehrmann, Martin Angenedt, LG Wardt, befördert zum Unterbrandmeister Oberfeuerwehrmann, Simon Greeven, LZ Xanten-Nord, befördert zum Unterbrandmeister Oberfeuerwehrmann, Jan Schneider, LZ Xanten-Mitte, befördert zum Unterbrandmeister Oberfeuerwehrmann, Ben Schulz, LG Birten, befördert zum Unterbrandmeister Oberfeuerwehrmann, Marcel Theunissen, LZ Xanten-Mitte, befördert zum Unterbrandmeister Oberfeuerwehrfrau, Maren Walterfang, LZ Xanten-Nord, befördert zur Unterbrandmeisterin Oberfeuerwehrfrau, Kathrin Winkler, LG Lüttingen, befördert zur Unterbrandmeisterin Unterbrandmeister, Marcel Jansen, LG Lüttingen, befördert zum Brandmeister Brandmeister, Michael Deymann, LZ Xanten-Nord, befördert zum Oberbrandmeister Brandmeister, Maarten Janßen, LZ Xanten-Nord, befördert zum Oberbrandmeister Brandmeister, Mario Laakmann, LG Wardt, befördert zum Oberbrandmeister Brandmeister, Stefan van Linn, LG Lüttingen, befördert zum Oberbrandmeister Brandinspektor, Holger Joosten, LZ Xanten-Nord, befördert zum Brandoberinspektor Brandinspektor, Oliver Näther, LG Wardt, befördert zum Brandoberinspektor Brandinspektor, Thomas Scheffler, LG Birten, befördert zum Brandoberinspektor Ernennungen: Brandoberinspektor, Werner Schneider, LZ Xanten-Mitte, Ernennung zum Löschzugführer Brandoberinspektor, Marcel Schmidt, LZ Xanten-Mitte, Ernennung zum stellvertretenden Löschzugführer Oberbrandmeister, Niklas Killewald, LZ Xanten-Mitte, Ernennung zum stellvertretenden Löschzugführer Brandoberinspektor, Oliver Näther, LG Wardt, Ernennung zum Löschgruppenführer Unterbrandmeister, Florian Steevens, LG Wardt, Ernennung zum stellvertretenden Löschgruppenführer Im Jahresbericht vermittelte Pressesprecher Philipp Schäfer einen Überblick über die im Jahr 2016 geleisteten Einsätze, Lehrgänge und Veranstaltungen. So wurden insgesamt 360 Einsätze abgearbeitet (Vorjahr 137), die sich unter anderem auf 27 Feuer, 17 Brandmeldeanlagen, 16 Hilfeleistungen bei Personen in verschlossener Wohnung, 7 Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen, 256 Sturm- und Wasserschäden, 27 Ölspuren und auslaufenden Betriebsmittel. Herausragend sind alleine 221 Einsätze zwischen dem 01. und 03. Juni 2016, welche aufgrund von Starkregenfällen eine besondere Herausforderung für die Feuerwehr Xanten darstellten. Zur Zeit sind 189 Einsatzkräfte im aktiven Dienst, hinzu kommen 24 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr, sowie 18 Kinder der Kinderfeuerwehr. Die Ehrenabteilung besteht aus 47 Kameraden. Die Jugendfeuerwehr nahm in diesem Jahr wieder am alljährlichen Kreiszeltlager teil, welches 2016 durch die Feuerwehr Kamp-Linfort veranstaltet wurde. Für den Kreis Wesel wurde ein Drehleitermaschinistenlehrgang mit insgesamt 12 Teilnehmern, ein Lehrgang "Technische Hilfe Wald" mit jeweils 12 Teilnehmern. Insgesamt konnten 41 Teilnehmer auf Kreisebene an verschiedenen Lehrgängen (Atemschutzgeräteträger, Funkausbildung, Maschinist für Löschfahrzeuge, ABC-Lehrgang), sowie 10 Teilnehmer am Institut der Feuerwehr in Münster an verschiedensten Lehrgängen für Führungskräfte teilnehmen Neben den laufenden Unterhaltungskosten für Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstung, den Personalkosten (Ausbildung, Unfallkasse, Untersuchungen etc.) wurden auch wieder Beschaffungen zur Sicherstellung des Brandschutzes durchgeführt. So konnte im vergangenen Jahr der neue Einsatzleitwagen des Löschzuges Xanten-Mitte mit einem Investitionsvolumen von ca. 150.000 Euro in Dienst gestellt werden. Ebenfalls neu beschafft wurde ein Kommandowagen für den Leiter der Feuerwehr. Das gebrauchte Fahrzeug wurde für insgesamt 38.000 Euro beschafft und für den Feuerwehrdienst umgerüstet. Ebenfalls wurde die Finanzierung dreier LKW-Führerscheine der Klasse "C" ermöglicht. Durch gebührenpflichtige Einsätze, pauschale Landeszuweisungen, Zuschüsse etc. konnte die Stadt rund 117.000,00 Euro einnehmen. Für das Jahr 2017 ist unter anderem der Umbau des Gerätehauses in Birten, sowie die Planung zum Neubau des Gerätehauses in Wardt geplant. Der Löschzug Xanten-Nord erhält eine Ersatzbeschaffung für ein defektes Mannschaftstransportfahrzeug. Die im Jahr 2016 gegründete Kinderfeuerwehr soll an die "Erfolge" des Gründungsjahres anknüpfen und auch im Jahr 2017 weiterentwickelt werden.

