FW-NE: Feuerwehr Neuss - Einsatzgeschehen über die Weihnachtsfeiertage 2016

Neuss (ots) - Feuerwehr Neuss - Einsatzgeschehen über die Weihnachtsfeiertage 2016

Die Feuerwehr Neuss zieht ein positives Resümee des Einsatzgeschehens der Weihnachtsfeiertage 2016. Statistisch gesehen waren es durchschnittliche Einsatzzahlen über die Festtage. Größere Brände oder schwere Unfälle blieben glücklicherweise aus. Zwei Feuermeldungen und die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall sind die Bilanz von Heiligabend. Alle Meldungen stellten sich als weniger umfangreiche Feuerwehreinsätze heraus. In den Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertags retteten Feuerwehrleute eine Person aus ihrer verrauchten Wohnung. Ursache war ein Kochtopfbrand. Nachbarn hatten die Warntöne der Rauchmelder gehört und sofort die Feuerwehr verständigt. Der zweite Weihnachtsfeiertag gestaltete sich etwas ruhiger. Eine automatische Feuermeldung in einem Kaufhaus in der Neusser Innenstadt stellte sich als technischer Defekt heraus. Kleinere Einsätze blieben nicht aus, Ölspuren und kleinere Hilfeleistungen beschäftigten die Feuerwehr im gleichen Umfang, wie an anderen Tagen auch. Die Feuerwehrfrauen und -männer aus Neuss sind froh über diese ruhigen Weihnachtsfeiertage 2016. Wir blicken nun auf das kommende Silvesterfest, an dem wieder viele Neusser Feuerwehrleute in Bereitschaft stehen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell