HZA-S: Mit Pfeffer und Kaffee gegen den Duft -Schmuggler verpackt 250 Gramm Marihuana in einer Gewürzmischung

Stuttgart (ots) - Bereits am Dienstag dieser Woche haben Stuttgarter Zollbeamte am Busbahnhof Stuttgart Airport 250 Gramm Marihuana bei einem Reisenden gefunden. Der 23-Jährige war mit dem Fernreisebus aus Spanien in Richtung Nürnberg unterwegs und wurde beim Stopp des Busses in Stuttgart vom Zoll kontrolliert. In der Reisetasche des Mannes fanden die Beamten unter einem Zwischenboden der Tasche das Paket mit dem eingeschweißten Marihuana. Zwischen mehreren Lagen Klebeband und Kunststofffolie war zusätzlich loser Pfeffer und loses Kaffeepulver in die Verpackung eingearbeitet. Auf die besondere Gewürzmischung angesprochen, erklärte der Mann, dass er gelesen habe, der Geruch des Kaffees und des Pfeffers würde die Drogenspürhunde irritieren. Der Mann wurde wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen, das Zollfahndungsamt Stuttgart führt die weiteren Ermittlungen

