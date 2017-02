HZA-S: Auf Stein gebissen

Stuttgart (ots) - Wenn beim Zollamt Steine aus dem Nicht-EU-Ausland abgefertigt werden, handelt es sich oftmals um Bau- oder Schmucksteine. Die Steine, die sich ein Mann jetzt per Paket aus Kenia schicken ließ und in dieser Woche beim Zollamt in Winnenden abholen wollte, waren weder als Spielzeug noch als Schmuckstück zu verwenden. Auf den ersten Blick sahen die mehr als 6.000 Kilometer weit gereisten Brocken vielmehr wie ganz normale Schottersteine aus. Tatsächlich handelte es sich bei der eher unscheinbaren Ware um Steine zum Essen, die in Kenia unter anderen als "Odowa-Steine" erhältlich sind. In Teilen Afrikas werden diese Steine besonders von Frauen gegessen, um während der Schwangerschaft einen erhöhten Eisen, Kalzium und Mineralienbedarf zu decken. Der Konsum der bröseligen Brocken birgt jedoch auch Gesundheitsrisiken und kann sogar zu einer Art Sucht führen. Die Esssteine fallen in Deutschland deshalb unter das Arzneimittelgesetz und dürfen von Privatpersonen nicht eingeführt werden. Entsprechend schnell versteinerte sich die Miene des Einführers, als ihn die Zollbeamten darüber informierten, dass die Ware nicht überlassen werden kann. Für Abfertigungsleiterin Bianca Schmidt sind die verbotenen Esssteine auch Neuland, "Bei der Einfuhr von Arzneimitteln aus Drittländern schützen wir den Verbraucher teilweise vor sich selbst. Dubiose Krebsmittelchen aus Fernost, blaue Potenzpillen aus Thailand oder ganz offensichtliche Plagiate von Markenmedikamenten entdecken wir bei der Abfertigung von Postsendungen leider immer wieder - beim Thema "Steinbeißer" hätte ich jetzt eher an artgeschützte Fische gedacht." Ob der Mann die drei Kilogramm Steine für den eigenen Bedarf oder zum Weiterverkauf importieren wollte ließ sich nicht abschließend klären. Steinreich wäre er mit der Ware wahrscheinlich auch nicht geworden, der Wert der Sendung belief sich auf einen Euro - das Porto dürfte ein Vielfaches davon gekostet haben.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell