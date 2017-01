HZA-S: Sieben Kilogramm Marihuana im Koffer

Stuttgart (ots) - Zollbeamte am Stuttgarter Flughafen haben in der vergangenen Woche 7,2 Kilogramm Marihuana bei einem Reisenden gefunden. Der 41-Jährige war aus Spanien kommend in Stuttgart gelandet und fiel den Beamten aufgrund seines nervösen Verhaltens schon am Gepäckband auf. Als er schließlich die Gepäckausgabehalle mit einem schwarzen Hartschalenkoffer verlassen wollte, stoppten die Zöllner den Mann und unterzogen das Gepäck einer eingehenden Kontrolle. Schon vor dem Öffnen des Koffers im Zollbüro gab der Reisende zu, dass sich in dem Gepäckstück etwas mehr als sieben Kilogramm Marihuana befinden. Das mit Klebeband umwickelte Rauschgift wurde von den Beamten beschlagnahmt und der Mann wurde von den Zöllnern direkt am Flughafen festgenommen. Den Mann erwartet jetzt eine Anklage wegen der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln. Das Zollfahndungsamt Stuttgart für die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Hauptzollamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell