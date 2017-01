HZA-SW: 3,5 Mio. lokale Abfertigungen erfordern ein gutes Datenhandling Der Weltzolltag unterstreicht die Bedeutung der Datensammlung und -analyse beim Zoll

1 weiterer Medieninhalt

Schweinfurt (ots) - Die Weltzollorganisation hebt jedes Jahr am 26. Januar die Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner hervor und unterstreicht die Bedeutung eines ausgewählten Themas. 2017 steht die effiziente Datenauswertung und -analyse anlässlich des Weltzolltags besonders im Blickpunkt.

Die Zöllnerinnen und Zöllner an den Grenzen und im Inland erhalten heutzutage automatisiert und zentral wichtige Erkenntnisse und Hinweise auf risikobehaftete Lieferungen. Dadurch kann oft vor Ort in den Zollämtern schon anhand der Begleitdokumente eingestuft werden, ob eine Sendung in Augenschein genommen, zöllnerisch gesprochen "beschaut", werden muss oder freigegeben werden kann.

Die Zollkontrollen werden damit auch lokal in der Summe weniger, aber im Ergebnis effizienter und fördern so den internationalen Warenverkehr. Allein beim Hauptzollamt Schweinfurt wurden im Jahr 2015 insgesamt an den sechs Zollämtern des unter- und oberfränkischen Bezirks fast 3,5 Millionen Abfertigungspositionen bearbeitet. Ein wichtiger Baustein des Abfertigungssystems sind auch die lokalen Prüfungsdienste, die Sendungen im Nachgang nochmals auf den Prüfstand stellen können und so einen Lückenschluss in der Abfertigungskette gewährleisten.

Acht Bedienstete stehen dem Fachgebietsleiter Zoll im Prüfungsdienst, Herrn Endres, für nachträgliche Kontrolle von Zollabfertigungen zur Verfügung. Jede Nachkontrolle fußt auf einem wichtigen Prüfungsgrundsatz: "Die Prüfungen müssen zugunsten und zuungunsten des Steuerzahlers gleichermaßen erfolgen", so der Fachgebietsleiter im Prüfungsdienst. Dies bedeutet für die Zollprüferinnen/-prüfer unvoreingenommen, die korrekten Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln. Nicht selten sind geprüfte Firmen erstaunt, denn Erstattungsansprüche werden von den Zollprüferinnen/-prüfern gleichermaßen festgestellt. "Es gibt dadurch eine Vielzahl an Firmen, die einer Steuerprüfung durch den Zoll positiv gegenüberstehen und mitwirken", führt Endres aus. Die erheblichen Datenmengen seien händisch längst nicht zu bewerkstelligen. Nur anhand überlegter Datenauswertungen können Risikokriterien ausgemacht, Waren-ströme kanalisiert oder Abfertigungsdaten mit Unternehmensdaten verknüpft werden. Die Prüferinnen und Prüfer suchen gestützt durch Analysesoftware "IDEA" elektronisch nach aussagekräftigen Stichproben oder systematischen "Ausreißern". Sie analysieren die Waren- und Zahlungsströme und decken damit steuerliche Ungenauigkeiten auf.

Die Datenanalyse nimmt vor allem in den computergestützten Bereichen des Zolls stetig an Bedeutung zu. Das Aufgabenspektrum der Zollverwaltung geht weit über die klassischen Warenabfertigungen hinaus und reicht bis zur Bekämpfung der Schwarzarbeit oder der Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer. Mit etwa der Hälfte der Bundeseinnahmen trägt der Zoll wesentlich zum Funktionieren unseres Gemeinwesens bei. Fast 1,5 Milliarden Euro Steuereinnahmen entfielen 2015 dabei auf das Hauptzollamt Schweinfurt. Nach der bundesweiten Bekanntgabe der Bilanzzahlen 2016 im Rahmen der Zolljahrespressekonferenz werden Mitte März auch die Ergebnisse des Hauptzollamts Schweinfurt zur Verfügung stehen.

