HZA-SW: Familienfreundlich: Der Zoll als Arbeitgeber Unter- und Oberfränkische Zolldienststellen werden zum audit berufundfamilie erfolgreich zertifiziert

1 weiterer Medieninhalt

Joachim Muhlert, Leiter des HZA Schweinfurt, unterzeichnet die Zertifizierungsvereinbarung Bild-Infos Download

Schweinfurt (ots) - Der Zoll, mit rund 40.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Bundes, wurde erfolgreich zum audit berufundfamilie zertifiziert. Das Zertifikat wurde am 15. Dezember 2016 durch die berufundfamilie Service GmbH erteilt. Die umfangreiche Gesamtauditierung umfasst die Generalzolldirektion und die Hauptzollämter und Zollfahndungsämter. Zusammen mit seinen verschiedenen Dienststellen in Unter- und Oberfranken verfolgt das Hauptzollamt Schweinfurt kontinuierlich seine Zielsetzung weiter, ein attraktiver und familienfreundlicher Arbeitgeber der Region zu sein.

Das audit berufundfamilie können Unternehmen und Institutionen dazu nutzen, ihre Personalpolitik familien- und lebensphasenbewusst auszurichten. Arbeitgeber, die sich dem audit stellen, erarbeiten gemeinsam mit der berufundfamilie Service GmbH passgenaue und bedarfsgerechte Konzepte für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das nun erteilte Zertifikat zum audit berufundfamilie belegt das große Engagement des Zolls für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dazu Franziska Schubert, stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt und Verantwortliche für das Projekt berufundfamilie vor Ort: "Die Zertifizierung macht mich sehr stolz. Sie unterstreicht unsere bisherigen und künftigen Bemühungen und Maßnahmen, mit denen wir versuchen, auf die Bedürfnisse der Beschäftigten einzugehen. Mit diesem Engagement sind wir mit Blick auf die demografische Entwicklung und den Wettbewerb um qualifizierte Kräfte als Arbeitgeber auch in Zukunft attraktiv." Zusatzinformation: Der Vertrag zur Teilnahme am Zulassungsverfahren zum audit berufundfamilie wurde am 31. März 2016 durch den Präsident der Generalzolldirektion Uwe Schröder unterzeichnet. Im Auditierungsprozess wurden danach zunächst die Daten erhoben und die vorhandenen Angebote der Zollverwaltung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermittelt. Am 26. Oktober 2016 wurde die Zielvereinbarung mit dem Maßnahmenplan für die nächsten 3 Jahre unterzeichnet. Ab dem 15. Dezember 2016 wird mit der Umsetzung der Maßnahmen der Zielvereinbarung begonnen. In den kommenden drei Jahren wird die Maßnahmenumsetzung zum Jahresende dokumentiert und an die berufundfamilie Service GmbH berichtet. Eine Reauditierung ist danach möglich.

Der Zoll ist nicht nur aufgrund der guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein attraktiver Arbeitgeber. Die zweijährige Ausbildung und das dreijährige Studium bieten durch das duale System eine Ausbildung auf besonders hohem Niveau. Ausbildungs- und Praxisphasen bei den 42 Ausbildungshauptzollämtern wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf.

Ausführliche Informationen zum Thema Ausbildung/ duales Studium beim Zoll können auf der Internetseite www.zoll.de abgerufen werden. Informationen zum audit berufundfamilie sind unter www.beruf-und-familie.de abrufbar.

Original-Content von: Hauptzollamt Schweinfurt, übermittelt durch news aktuell