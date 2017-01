HZA-SB: Jetzt aktuell: Zollamt Saarlouis ab dem 01. Februar 2017 geschlossen

Saarbrücken/ Saarlouis (ots) - Ab dem 01. Februar 2017 ist das Zollamt Saarlouis geschlossen.

Die Abfertigung des Warenverkehrs und die Abholung von Postsendungen werden für die Landkreise Saarlouis, Merzig-Wadern sowie den Raum Völklingen nach Saarbrücken verlagert. Das Zollamt Saarlouis wird in das Zollamt Saarbrücken integriert.

Das Zollamt Saarbrücken ist folgendermaßen erreichbar:

Zollamt Saarbrücken Im Hauptgüterbahnhof (Dudweiler Landstraße) 66123 Saarbrücken Telefon: 0681/ 3 79 65-0 E-Mail: poststelle.za-saarbruecken@zoll.bund.de

Die Bearbeitung von Kfz-Steueranträgen (auch Bareinzahlungen) wird künftig für die Landkreise Saarlouis, Merzig-Wadern und den Raum Völklingen beim Hauptzollamt Saarbrücken wahrgenommen:

Hauptzollamt Saarbrücken Präsident-Baltz-Straße 5 66119 Saarbrücken Telefon: 0681/ 501-07 E-Mail: poststelle.hza-saarbruecken@zoll.bund.de

Kfz-Steueranträge (auch Bareinzahlungen) können einmal wöchentlich auch in Saarlouis am Zoll-Servicepunkt abgegeben werden. Außerdem können Postsendungen dort nach vorheriger Anmeldung (beim Zollamt Saarbrücken) abgeholt werden. Der Servicepunkt in Saarlouis ist dienstags von 8.30 bis 13.00 Uhr geöffnet und folgendermaßen zu erreichen:

Servicepunkt Zoll Industriestraße 6 66740 Saarlouis

Zusatzinformation:

Zuständigkeit Zollamt Saarbrücken (ab dem 01.02.2017): Beckingen, Bous, Dillingen, Ensdorf, Eppelborn, Friedrichsthal, Großrosseln, Heusweiler, Illingen, Kleinblittersdorf, Lebach, Losheim am See, Merzig, Mettlach, Nalbach, Nonnweiler, Perl, Püttlingen, Quierschied, Rehlingen-Siersburg, Riegelsberg, Saarbrücken, Saarlouis, Saarwellingen, Schmelz, Schwalbach, Sulzbach, Tholey, Überherrn, Völklingen, Wadern, Wadgassen, Wallerfangen, Weiskirchen

Zuständigkeit Zollamt Homburg: Bexbach, Blieskastel, Freisen, Gersheim, Homburg, Kirkel, Mandelbachtal, Marpingen, Merchweiler, Namborn, Neunkirchen, Nohfelden, Oberthal, Ottweiler, Schiffweiler, Spiesen- Elversberg, St. Ingbert (Ausfuhr: nur Rohrbach und Hassel) und St. Wendel.

Original-Content von: Hauptzollamt Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell