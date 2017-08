HZA-RO: Nachwuchszöllner/-innen für das Hauptzollamt Rosenheim

1 weiterer Medieninhalt

Das Hauptzollamt Rosenheim lud junge Menschen zum "Tag der Ausbildung" ein und begrüßte zum 01.08.2017 seine 11 neuen Nachwuchskräfte

Zum zweiten Mal veranstaltete das Hauptzollamt Rosenheim, das erst seit 2016 als Einstellungsbehörde für Nachwuchskräfte in den Beamtenlaufbahnen des mittleren und gehobenen Dienstes zuständig ist, einen "Tag der Ausbildung". Ziel war es, künftigen Schulabgängern/-innen aus Rosenheim und den umliegenden Landkreisen die Arbeit des Zolls in seiner breitgefächerten Aufgabenvielfalt vorzustellen und sie so für diesen interessanten Beruf zu gewinnen.

Die Resonanz war gut. Viele potentielle "Jungzöllner/-innen" kamen, teilweise noch in Begleitung ihrer Eltern, Anfang Juli auf das Gelände des Hauptzollamts in der Münchener Straße in Rosenheim. An mehreren Informationsständen wurden die Aufgabenschwerpunkte des Zolls präsentiert. Das besondere Interesse galt naturgemäß den operativen Aufgaben der Finanzkontrolle Schwarzarbeit und der Kontrolleinheiten Verkehrswege. Verschiedene Einsatzfahrzeuge und natürlich die Vorführungen der Zollhunde Dewi und Aragorn waren die Anziehungspunkte.

Wichtig war den Veranstaltern aber auch zu zeigen, dass der Zoll nicht nur im Außendienst sondern auch im Innendienst interessante Aufgaben zu erfüllen hat. Auch wenn die jungen Menschen nicht mehr das Klischeebild "ein Zöllner sei grün und stehe an der Grenze" im Hinterkopf haben, so zeigten sich doch viele überrascht, dass das Hauptzollamt Rosenheim neben eigenen Forderungen auch Sozialabgaben vollstreckt Verbrauchsteuern, wie z.B. der Bier-, Tabak- u. Strom- und Energiesteuer erhebt und über eine Kontaktstelle für die Kraftfahrzeugsteuer verfügt. Die ureigenste Zollaufgabe, nämlich die Abfertigung von Einfuhrsendungen, wurde von Kollegen des Zollamts Reischenhart am Beispiel von Interneteinkäufen anschaulich dargestellt.

Viele Fragen gab es zum Ablauf und zu den Inhalten der Ausbildung im mittleren Dienst und zum dualen Studium für den gehobenen nichttechnischen Dienst. Besonders die Mischung zwischen den praktischen Abschnitten vor Ort und den theoretischen Lehrveranstaltungen an den Einrichtungen des Bildungs- und Wissenschaftszentrums in Sigmaringen (mittlerer Dienst) bzw. an der Hochschule des Bundes (gehobener nichttechnischer Dienst) in Münster weckte das Interesse der jungen Leute.

Auch wenn der Zoll eine Bundesbehörde ist, und Auszubildende nach Abschluss ihrer Ausbildung grundsätzlich im ganzen Bundesgebiet eingesetzt werden können, bleibt es die Zielsetzung des Hauptzollamts Rosenheim Nachwuchskräfte "aus der Region für die Region" zu gewinnen.

Bundesweit beginnen 2017 mehr als 1.400 junge Leute ihre Ausbildung beim Zoll. Elf davon konnte der Leiter des Hauptzollamtes Rosenheim, Robert Woerner, am 1. August in Rosenheim begrüßen und ihnen die Ernennungsurkunde zur/zum "Beamtin/Beamten auf Widerruf" überreichen. "Das Aufgabenspektrum des Zolls ist so vielfältig, dass Sie alle, mit etwas Geduld und Flexibilität, nach der Ausbildung ein Einsatzgebiet finden können, das bestmöglich zu Ihren persönlichen Talenten passt." sagte Herr Woerner in seiner Begrüßungsrede in Anspielung auf die aktuelle Nachwuchskampagne des Zolls mit dem Motto: Dein Talent im Einsatz.

Für eine Einstellung zum 01. August 2018 können sich Interessierte noch bis 22. September 2017 bewerben. Wer Interesse an der Informationstechnik hat, kann sich für den dreijährigen dualen Studiengang "Verwaltungsinformatik" bewerben. Auskünfte erteilt: Frau Pamela Oberrauch (Tel.: 08031/3006-1150).

Weitere Informationen über die Ausbildung beim Zoll sind im Internet unter www.zoll.de und www.talent-im-einsatz.de zu finden.

