HZA-RO: Bargeld nicht angezeigt - Zoll leitet Bußgeldverfahren ein

Bargeld ab 10.000 Euro muss dem Zoll angezeigt werden (Foto © Zoll) Bild-Infos Download

Rosenheim (ots) - Am 11. Januar 2017 kontrollierten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege München des Hauptzollamts Rosenheim einen tschechischen Pkw auf der Autobahn A9 bei Allershausen. Der Fahrer, der sowohl in Deutschland als auch in Tschechien eigene Firmen betreibt, gab an, gerade auf dem Weg nach Tschechien zu sein. Auf die Frage der Zöllner, ob er Bargeld oder gleichgestellte Zahlungsmittel in Höhe von 10.000 Euro oder mehr mit sich führe, hatte der Mann eingeräumt, zirka 10.000 Euro dabei zu haben. Auf nochmalige Nachfrage korrigierte er seine Aussage jedoch auf 30.000 Euro. Dies schien sich zunächst auch zu bewahrheiten, da die Beamten des Zolls in einer Sporttasche auf der Rücksitzbank drei Bündel mit je zwanzig 500 Euro-Scheinen fanden. Als die Zollbeamten aber im Kofferraum weitere 10.000 Euro entdeckten, leiteten sie gegen den 59-Jährigen ein Bußgeldverfahren wegen vorsätzlicher, nicht vollständiger Anzeige von mitgeführtem Bargeld ein. Gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 10.500,- Euro gestatteten die Kontrolleure des Zolls dem Mann die Weiterfahrt.

Zusatzinformation: Wer Barmittel mit einem Gesamtwert von 10.000 Euro oder mehr über die Grenzen Deutschlands transportiert, muss gesetzliche Vorschriften beachten. Bei Reisen in bzw. aus Länder(n) außerhalb der Europäischen Union muss der Betrag sofort bei der Ein- oder Ausreise unaufgefordert der zuständigen deutschen Zollstelle schriftlich angezeigt werden. Bei Reisen innerhalb der Europäischen Union muss auf Befragen dem Zoll Auskunft über den Wert, die Herkunft, den Verwendungszweck und die Art der mitgeführten Barmittel erteilt werden. Zu den anzeigepflichtigen Barmitteln gehören z.B. auch Aktien, Schecks, Sparbücher, Goldbarren und Edelsteine (letztere jedoch nur roh oder geschliffen und nicht weiterverarbeitet zu Schmuck). Wer der Anzeigepflicht nicht oder nicht vollständig nachkommt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden. Diese Maßnahmen dienen der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und organisierten Kriminalität. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.zoll.de.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell