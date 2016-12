HZA-RO: Rosenheimer Zöllner erwischen Rauschgiftschmuggler

1 weiterer Medieninhalt

Zollhund Dewi in Aktion - hier bei einer Vorführung (Fotos: Zoll) Bild-Infos Download

Rosenheim (ots) - Einen guten Riecher bewiesen wieder einmal die Rosenheimer Zöllner von der Kontrolleinheit Verkehrswege - Standort Traunstein. Anfang Dezember sind Ihnen gleich zweimal Rauschgiftschmuggler auf der Autobahn A 8 ins Netz gegangen.

Den größten Treffer hatten sie gleich am ersten Dezember. Auf dem Grenzkontrollplatz Walserberg wurde den Zöllnern ein rumänischer Pkw durch die Bundespolizei zugeleitet. Bereits beim Öffnen der Fahrertür kam Ihnen ein verdächtiger Geruch entgegen. Nachdem die beiden Insassen zu dessen Herkunft keine Aussage machen konnten oder wollten, nahmen die Zollbeamten das Fahrzeug einmal genauer unter die Lupe. Sowohl im Handschuhfach als auch in einer Reisetasche auf der Rücksitzbank fanden sie in Klarsichtfolie eingewickelte Päckchen gepresstes Marihuana, die sehr stark parfümiert waren. Offensichtlich war hier der Versuch unternommen worden, den starken Eigengeruch des Marihuanas zu überdecken - allerdings vergeblich. Bei der darauf folgenden körperlichen Durchsuchung fanden Beamte der Bundespolizei zusätzlich zwei kleine Klipptütchen in der Hosentasche des Fahrers. Insgesamt wurde über 1 Kilo Marihuana sichergestellt. Die beiden südosteuropäischen Männer wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Als die Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege - Standort Traunstein am 08.12.2016 wieder an der Autobahn A 8 stichprobenweise Fahrzeuge kontrollieren haben sie vierbeinige Verstärkung dabei. Es handelt sich um den Zollhund "Dewi", der erst vor kurzem seine Ausbildung zum Rauschgiftspürhund abgeschlossen hat. Bei der Kontrolle eines österreichischen Pkws hatte die dreijährige Labrador-Dame die Chance, zu zeigen, was sie gelernt hat. Beim Beschnüffeln der ausgeladenen Gepäckstücke blieb sie zielsicher vor einem bestimmten Koffer stehen. Und tatsächlich: Aus dem geöffneten Gepäckstück und dem darin enthaltenen Kulturbeutel förderte die Kontrollbeamtin des Zolls zwei kleine Plastikbeutel mit 3 Gramm Marihuana und 3 Gramm Haschisch zutage. Beides wurden sichergestellt. Gegen den Besitzer leitete die Zollbeamtin ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Aufgrund der geringen Menge und gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe durfte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

In beiden Fällen hat das Zollfahndungsamt München die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Hauptzollamt Rosenheim, übermittelt durch news aktuell