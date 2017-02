HZA-N: Zigarettenschmuggel kurz vor dem Ziel vereitelt

Über 30.000 Stück Zigaretten fand die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg auf der A3 Regensburg - Nürnberg in einem Kleinbus aus Osteuropa. Foto: Copyright Zoll Bild-Infos Download

Nürnberg (ots) - Über 30.000 Stück Zigaretten fand die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg auf der A 3 Regensburg - Nürnberg am vergangenen Donnerstagabend in einem Kleinbus aus Osteuropa.

Kurz vor dem Ziel der Reise in Nürnberg zogen die Beamten das Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr, um es an der Anschlussstelle Oberölsbach zu kontrollieren. Die vier Insassen gaben vor keine Zigaretten mitzuführen, was sich bei oberflächlicher Inspektion auch zunächst so darstellte. Die erfahrenen Zöllner ließen sich aber nicht täuschen: verbaut hinter der Seitenverkleidung, im Dachhimmel und der Schiebetür fanden sie insgesamt über 30.000 Stück Zigaretten, zu denen sich schließlich der 35-jährige Fahrer bekannte.

Die Zigaretten wurden sichergestellt und gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung eingeleitet. Nach Leistung einer Sicherheit konnte die Gruppe ihre Fahrt fortsetzen. Durch den Aufgriff wurde ein Steuerschaden in Höhe von knapp 4.750 Euro verhindert. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt München, Dienstsitz Nürnberg.

Original-Content von: Hauptzollamt Nürnberg, übermittelt durch news aktuell