HZA-N: Erfolgreicher "Schnüffler" - Zollhund findet Schmuggelzigaretten

Über 44.000 Stück Zigaretten fand die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg in einem PKW aus Osteuropa.

Nürnberg (ots) - Über 44.000 Stück Zigaretten fand die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Nürnberg letzten Dienstag in einem PKW aus Osteuropa.

Bei einer Kontrolle des Fahrzeugs an der Rastanlage Oberpfälzer Alb an der AB 6 Amberg - Nürnberg erkannten die Beamten Manipulationen im Fahrzeuginneren. Sie ahnten schon, was Zollhündin Ronja kurz darauf bestätigte: Im Boden des Fahrzeugs, im Dachhimmel, den Seitenverkleidungen und den Türschwellern hatten die Schmuggler keine Lücke ausgelassen, die nicht mit unverzollten und unversteuerten Zigaretten gefüllt war.

Der 29-jährige Fahrer gab an, die Zigaretten in Hannover verkaufen zu wollen. Auch eine vorherige Schmuggelfahrt mit 150 Stangen Zigaretten räumte er im Laufe der Vernehmung ein. Während der nichtsahnende Beifahrer die Fahrt fortsetzen konnte, endete für den Fahrer die Reise erstmal mit einem Zwischenstopp in der JVA Regensburg. Der verhinderte Steuerschaden beträgt über 10.600 Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt München, Dienstsitz Nürnberg.

