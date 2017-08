HZA-LÖ: Auch Überstundenvergütungen sind sozialversicherungspflichtig

Offenburg (ots) - Weil er über einen Zeitraum von zwei Jahren in insgesamt 28 Fällen Überstundenvergütungen in Form von Benzinkostenerstattungen nicht an die Sozialversicherungsträger gemeldet hatte, wurde ein Unternehmer aus der Ortenau nach Ermittlungen der Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Offenburg vom Amtsgericht Kehl im April mit der Androhung einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen in Höhe von je 100 Euro verwarnt. Ihm wurde eine zweijährige Bewährungszeit auferlegt.

Im Rahmen der Bewährung muss der Verurteilte den entstandenen Schaden von rund 5500 Euro an die Sozialversicherungsträger zurückbezahlen und 2.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung entrichten. Nicht nur der Unternehmer selbst, auch seine Firma wurde mit einer Geldbuße in Höhe von 2000 Euro bestraft.

