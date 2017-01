HZA-HN: Illegale Beschäftigung; Leben im Untergrund als Überlebensstrategie?

Heilbronn (ots) - Bei einer Überprüfung von Beschäftigungsverhältnissen im Friseurgewerbe und im Gaststättengewerbe stellte der Heilbronner Zoll zwei Männer fest, die sich zum einen illegal in Deutschland aufhielten und zum anderen "schwarz" arbeiteten, weil ihre Arbeitgeber für sie weder Sozialversicherungsabgaben noch Lohnsteuer abführten.

Ein 36 jähriger Algerier gab bei seiner Befragung in einem Friseursalon an, er sei 33 Jahre alt und stamme aus Syrien. Mit einem Pass konnte er sich allerdings bei der Kontrolle nicht ausweisen. Im Rahmen seiner weiteren Überprüfung durch den Zoll gab der Mann an, über keine Ausweispapiere zu verfügen und sich seit 3 Jahren illegal in Deutschland aufzuhalten. Nach einem abgelehnten Asylantrag sei er 2013 nach eigenen Angaben illegal wieder eingereist.

Bei der Kontrolle einer Gaststätte gab sich ein anderer Mann als 24- jähriger italienischer Staatsbürger aus und legte als Bestätigung einen italienischen Personalausweis vor. Die anfänglichen Zweifel an der Echtheit an diesem Ausweisdokument wurden schnell bestätigt, weil der Mann bei der Befragung durch einen italienisch sprechenden Zollbeamten kein Wort verstand. Die weitere Überprüfung ergab, dass der Mann ein 23-jähriger kosovarischer Staatsbürger ist, der nach seinem abgelehnten Asylantrag "nach unbekannt" verzogen ist. Das offensichtlich gefälschte italienische Papier erwarb er nach eigenen Angaben für 250,-EUR in der Heilbronner Innenstadt. Wie sich herausstellte, war der Mann zur Festnahme ausgeschrieben, weil er abgeschoben werden sollte. Der zuständige Richter erließ daraufhin einen Haftbefehl. Der Mann kam in Haft in der JVA Heilbronn.

Beide Männer verdienen sich ihren Lebensunterhalt mit Schwarzarbeit.

Die beiden Arbeitgeber müssen sich nun wegen Sozialversicherungsbetrugs, Steuerhinterziehung und der illegalen Beschäftigung von Ausländern verantworten, die beiden Männer wegen illegalem Aufenthalt sowie illegaler Arbeitsaufnahme in Deutschland. Die weiteren Ermittlungen führen das Hauptzollamt Heilbronn und die Polizei.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell