HZA-HN: Falsche Sterne aus China; Zollamt Untermünkheim zieht Plagiate aus dem Verkehr

Heilbronn (ots) - Für einen gewerblichen Empfänger bestimmt, sollten bereits im Oktober 80 Radnabenkappen, auf denen der bekannte Stern der Marke Mercedes der Daimler AG prangte, aus China importiert werden. Den aufmerksamen Zollbeamten in Untermünkheim drängte sich bei einer genaueren Betrachtung der aus Kunststoff gefertigten Kappen der Verdacht auf, es könnte sich hier um eine Fälschung handeln. "Die Daimler AG steht mit Blick auf ihre Markenrechte in engem Kontakt mit dem Zoll. Solche Waren lässt die Daimler AG üblicherweise nicht in China produzieren." konkretisiert Jürgen Mayer, Leiter des Zollamts Untermünkheim, den Vorgang.

Um Gewissheit zu erhalten, nahmen die Zöllner Kontakt mit dem Rechtsschutzinhaber auf. Dort identifizierte ein Sachverständiger die Radnabenkappen eindeutig als Plagiat und beantragte umgehend deren Beschlagnahme durch den Zoll.

Der vorgesehene gewerbliche Empfänger hat inzwischen auch seine Zustimmung zur endgültigen Vernichtung der Waren erteilt. Würde dieser die Zustimmung verweigern, hätte die Daimler AG als Rechteinhaber den Rechtsweg bestritten, um zu verhindern, dass die Waren in den Wirtschaftskreislauf gelangen.

Original-Content von: Hauptzollamt Heilbronn, übermittelt durch news aktuell