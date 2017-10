HZA-GI: Neuer Service beim Zollamt Fulda Ab Oktober auch Kontaktstelle für die Kraftfahrzeugsteuer

1 weiterer Medieninhalt

Gießen (ots) - Seit dem 01. Oktober bietet das Zollamt Fulda in der Bürgermeister-Ebert-Straße 26 in 36124 Eichenzell/ Welkers einen neuen Service für Kfz-Halter: Die Dienststelle des Hauptzollamtes Gießen ist seit dem auch Kontaktstelle für Kraftfahrzeugsteuer-Angelegenheiten.

Damit gibt es in der Region nunmehr neben der Zolldienststelle in der Lindenstraße 6 c in der Fuldaer Innerstadt eine zweite Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger bei Fragen zur Kfz-Steuer. Die Kontaktstelle beim Zollamt Fulda im Industriepark Rhön in Eichenzell/Welkers ist zudem barrierefrei erreichbar.

Ab sofort werden hier z.B. Unterlagen zu Steuerbefreiungen und Steuerermäßigungen zur Weiterleitung an die Festsetzungsstelle (in Gießen) angenommen. Darüber hinaus können Kfz-Halter, die ihre Steurer nicht abbuchen lassen, diese im Zollamt persönlich einzahlen.

Die Servicezeiten des Zollamtes sind montags bis freitags von 7:30 Uhr - 16:00 Uhr. Das Amt ist telefonisch unter der Nummer 06659/ 91549-0 sowie per E-Mail mit Poststelle.ZA-Fulda@zoll.bund.de zu erreichen.

Weiterhin gibt es bei der Zentralen Auskunft der Generalzolldirektion in Dresden unter der Nummer 0351/ 44834-550 und im Internet unter www.zoll.de Informationen zur Kfz-Steuer.

