HZA-GI: Geänderte Öffnungszeiten beim Hauptzollamt Gießen

Gießen (ots) - Das Hauptzollamt Gießen hat im neuen Jahr geänderte Öffnungszeiten.

Die Zollbehörde ist ab dem 01. Januar 2017 montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:30 Uhr für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen geöffnet. " Wir passen die Öffnungszeiten damit an die Kernarbeitszeit der Bediensteten an und ge-währleisten damit eine bessere Erreichbarkeit in den jeweiligen Arbeitsbereichen", so Michael Bender der Pressesprecher des Hauptzollamtes.

Darüber hinaus können mit den jeweiligen Sachbearbeitern bei Bedarf individuelle Bespre-chungstermine auch außerhalb der Öffnungszeiten vereinbart werden.

Die Kfz-Steuerstelle des Hauptzollamtes hat nach wie vor eingeschränkte Öffnungszeiten montags bis freitags von 08:30 bis 14:00 Uhr und ist telefonisch von 08:00 bis 12:00 Uhr er-reichbar!

Von der Änderung nicht betroffen sind die Zollämter im Bezirk des Hauptzollamtes. Hier bleibt es bei den bisherigen Öffnungszeiten die unter dem Stichwort "Dienststellensuche" un-ter www.zoll.de abgefragt werden können.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell