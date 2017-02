HZA-F: Rauschgiftspürhund "Kyra" erfolgreich- Zoll am Frankfurter Flughafen stellt 1,5 Kilogramm Kokain im doppelten Kofferboden sicher

1 weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots) - Am 10. Januar stellten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main eineinhalb Kilogramm Kokain in einem Reisekoffer sicher. Bei der Kontrolle des Transitgepäcks eines Fluges aus Sao Paulo/Brasilien zeigte der Rauschgiftspürhund Kyra großes Interesse an einem beigen Stoffrollenkoffer. Bei der darauffolgenden Röntgenkontrolle des Gepäckstückes stellten die Beamten einen doppelten Boden fest. Sie bohrten daher den Koffer an, woraufhin ein weißes Pulver hervortrat. Dieses reagierte im Rauschgiftschnelltest positiv auf Kokain.

"Der Koffer des 22- Jährigen Reisenden aus Brasilien war bereits für einen Weiterflug in die Niederlande eingecheckt. Der Koffer samt Inhalt wurde beschlagnahmt und der mutmaßliche Drogenschmuggler vorläufig festgenommen. Der Schwarzmarktwert des Kokains beträgt 57.000,- Euro", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Zusatzinformation: Beim Hauptzollamt Frankfurt am Main wurden im Jahr 2015 bei 1.658 Aufgriffen am Flughafen rund 8.336 Kilogramm Rauschgift sichergestellt. Darunter 7.786 Kilogramm der Kaudroge Khat, 144 Kilogramm Kokain, 51 Kilogramm Marihuana und 33 Kilogramm Heroin. 136 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Darunter waren 12 Personen, die als sog. "Schlucker" identifiziert wurden, d.h. sie hatten das Rauschgift im Körper transportiert.

